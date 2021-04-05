На Северном в Ростове иномарка влетела в мотоцикл: двое пострадали

В Ростове на Северном водитель иномарки врезался в мотоцикл. ДТП случилось вечером 6 апреля на пересечении бульвара Комарова и проспекта Королева.По предварительной информации 29-летний парень за рулем «Фольксваген Джетта» ехал проспекта Королева со стороны улицы Добровольского. В районе дома №1Д он повернул направо - на бульвар Комарова, со средней полосы. В это время по правой полосе проезжал попутный мотоцикл под управлением 31-летнего мужчины. Водитель иномарки не заметил байкера и сбил двухколесный транспорт.- В результате столкновения мотоциклиста и его 38-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.