На Дону вынесли приговор женщинам, забившим до смерти подругу



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В Ростовской области суд вынес приговор двум 33-летним женщинам, обвиняемым в убийстве подруги.



По версии следствия, в апреле 2018 года в Новошахтинске три приятельницы вместе выпивали. Изрядно приняв на грудь, женщины стали о чём-то жарко спорить. Аргументы быстро закончились, и в ход пошли кулаки. Объединившись, две подруги набросились на третью. Они жестоко избили 45-летнюю женщину. Угомонившись, дебоширки улеглись спать. Проспавшись, они обнаружили, что приятельница мертва.



Чтобы скрыть следы преступления, приятельницы оттащили тело в заброшенный дом и бросили в кустах. Когда об убийстве стало известно, женщин задержали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Суд приговорил одну из подозреваемых к восьми годам лишения свободы, второю – к семи годам и шести месяцам. Осуждённые будут отбывать наказание в колонии строгого режима.