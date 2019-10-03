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На Дону водитель иномарки насмерть сбил школьницу и скрылся с места ДТП

На Дону водитель иномарки насмерть сбил школьницу и скрылся с места ДТП
В Ростовской области водитель насмерть сбил девушку и оставил место аварии. Трагическое ДТП случилось вечером 4 октября на трассе хутор Данилов – Каменск-Шахтинский.

По предварительным данным, водитель «Мазды» в темное время суток не заметил подростков, стоящих на обочине, и допустил на них наезд. От удара на месте аварии погибла 17-летняя девушка. Ее 15-летняя подруга пострадала и была госпитализирована.

Автомобилист с места происшествия скрылся. По информации донского клавка МВД, сотрудниками полиции установлена личность предполагаемого виновника ДТП. Правоохранители занимаются его розыском.

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