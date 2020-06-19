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На Дону в столкновении иномарки с КамАЗом погибла женщина

На Дону в столкновении иномарки с КамАЗом погибла женщина
В Ростовской области в ДТП погибла пассажирка иномарки. Авария произошла на трассе Волгодонск - Дубовское 22 июня.

По предварительным данным, 70-летний водитель «Тойоты Короллы» выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с КамАЗом.
- В результате происшествия 63-летняя женщина-пассажир «Тойоты» скончалась на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Водитель и второй пассажир – 58-летняя женщина – получили травмы и были доставлены в больницу.

54-летний водитель грузовика не пострадал. По факту аварии начата проверка.

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