На Дону в столкновении иномарки с КамАЗом погибла женщина
В Ростовской области в ДТП погибла пассажирка иномарки. Авария произошла на трассе Волгодонск - Дубовское 22 июня.
По предварительным данным, 70-летний водитель «Тойоты Короллы» выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с КамАЗом.
- В результате происшествия 63-летняя женщина-пассажир «Тойоты» скончалась на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Водитель и второй пассажир – 58-летняя женщина – получили травмы и были доставлены в больницу.
54-летний водитель грузовика не пострадал. По факту аварии начата проверка.