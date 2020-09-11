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На Дону в аварии пострадали два человека, в том числе ребенок

На Дону в аварии пострадали два человека, в том числе ребенок
На Дону в аварии пострадали два человека, в том числе 10-летний ребенок. Авария произошла вечером 13 сентября на трассе Элиста-Зимовники.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 65-летний мужчина на «Вортекс» выезжая со второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю «Равон» и врезался в него.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в результате ДТП
травмы получили пассажирка «Вортекса» и 10-летний ребенок из «Равнона».

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