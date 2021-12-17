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На Дону «Шевроле» опрокинулся в кювет из-за лопнувшего колеса

На Дону «Шевроле» опрокинулся в кювет из-за лопнувшего колеса

В Ростовской области «Шевроле Авео» опрокинулся в кювет. Авария произошла рядом с поселком Двадцатка в городе Донецке. Об этом сообщает газета «Новость».

Известно, что в «Шевроле Авео» находились три человека - два парня и девушка. Они отъезжали от заправки, когда у автомобиля на ходу лопнуло колесо. Водитель потерял управление транспортным средством. В результате машину повело в кювет, где она опрокинулась.

Вся компания отделалась легкими травмами и шоком. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Фото: газета "Новость"
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