На Дону «Шевроле» опрокинулся в кювет из-за лопнувшего колеса

Фото: газета "Новость"

В Ростовской области «Шевроле Авео» опрокинулся в кювет. Авария произошла рядом с поселком Двадцатка в городе Донецке. Об этом сообщает газета «Новость».Известно, что в «Шевроле Авео» находились три человека - два парня и девушка. Они отъезжали от заправки, когда у автомобиля на ходу лопнуло колесо. Водитель потерял управление транспортным средством. В результате машину повело в кювет, где она опрокинулась.Вся компания отделалась легкими травмами и шоком. Причины ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.