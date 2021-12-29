На Дону разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

Фото: МО МВД России "Каменский"

В Ростовской области без вести пропала несовершеннолетняя Анастасия Шимон. О том, где находится девушка, ничего не известно с 7 января.Анастасия перестала выходить на связь после того, как уехала в Каменск-Шахтинский. Живет она в микрорайоне Лиховском. Родные несколько часов упорно пытались дозвониться до школьницы, но трубку никто не брал. На смс девушка также не отвечала. Тогда родственники сообщили о ее исчезновении в полицию.Анастасия плотного телосложения, у нее круглое лицо и длинные волосы. В день исчезновения на ней были черная дубленка до колен, черные сапоги и белый шарф.Если вам что-либо известно о местонахождении Анастасии Шимон, сообщите по телефонам: 02, 8 (86365) 7-28-31 либо сотруднику УР: +7-961-312-22-23.