На Дону при пожаре в своем доме сгорела пенсионерка

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В слободе Нижнекамышинка Миллеровского района при пожаре в собственном доме сгорела 72-летняя женщина. Трагедия случилась около десяти утра 24 января на улице Центральной.Соседи пенсионерки заметили дым, валивший из ее дома, и вызвали пожарных. На момент прибытия спасателей огнем было охвачено 70 квадратных метров жилища. В одной из его комнат находилась хозяйка. К сожалению, спасти ее не удалось. Она получила множественные сильные ожоги и скончалась на месте.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в тушении пожара принимали участие восемь человек на двух спецмашинах. Когда огонь полностью потушили, в доме нашли тело пожилой женщины. Ее личность устанавливают.