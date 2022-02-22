На Дону около четырех дней назад без вести пропал 73-летний дедушка

Фото: Лиза Алерт

В Неклиновском районе Ростовской области пропал без вести 73-летний дедушка. О местонахождении Николая Яновского ничего неизвестно с 23 февраля.Николай Иванович вышел из дома в селе Большая Неклиновка и пропал. Сначала родственники попытались найти дедушку самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом. Тогда обеспокоенные родные обратились за помощью в полицию и к волонтерам.Примерный рост пропавшего - 178-180 сантиметров, телосложение худощавое. У Николая короткие седые волосы и серо-зеленые глаза. В последний раз его видели в коричневой куртке, сером свитере на рубашку в красно-белую клетку, камуфляжных штанах (пиксель), черных ботинках и серой вязаной шапке.Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Яновского, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.