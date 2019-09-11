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На Дону мужчина в жилом районе взорвал гранату, найденную на границе

На Дону мужчина в жилом районе взорвал гранату, найденную на границе
В Донецке Ростовской области мужчина взорвал гранату в жилом районе. Случай произошёл вечером 11 сентября в районе улиц Королёва и Казакова. Об инциденте сообщает собственный источник Rostov.ru.

Всё началось с того, что жильцы близлежащих домов услышали громкий хлопок. Из-за взрывной волны задрожали оконные стёкла. Как выяснилось, один из местных жителей взорвал гранату. Он выдернул чеку, кинул снаряд в кусты и отбежал на безопасное расстояние. Когда граната взорвалась, он скрылся.

Потревоженные жильцы вызвали полицию, и правоохранители вскоре задержали нарушителя. Очевидцы рассказали, что незадолго до происшествия он приставал к прохожим, ломился во дворы частных домов и размахивал гранатой.

Сам задержанный пояснил, что нашёл снаряд на границе Украины и Ростовской области и захотел проверить, насколько громко он взрывается. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт происшествия. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного.

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