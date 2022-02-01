На Дону два рыбака едва не погибли, провалившись под лед

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области два рыбака едва не погибли, провалившись под лед. ЧП случилось около 16 часов 2 февраля в станице Мелиховской Усть-Донецкого района.Мужчины отправились на рыбалку к притоку Дона, недалеко от базы отдыха «Фрегат». Они прошли около 50 метров, когда лед под ними треснул. Рыболовы упали в холодную воду и схватились за края тонкой корки.В это время поблизости оказались пожарные. Услышав крики о помощи, они подбежали к берегу. Один из них обвязался веревкой и пополз к утопающим. Второй остался на берегу с другим концом веревки, чтобы подстраховать коллегу.- Пострадавших мужчин 64 и 72 лет на руках доставили в помещение базы отдыха «Фрегат» и оказали необходимую помощь, - уточнили в ГУ МЧС по Ростовской области.Рыболовам помогли снять мокрую насквозь одежду, растерли их согревающей мазью, напоили чаем и укутали в покрывала, сохраняющие тепло. Затем мужчин передали медикам, которые отвезли пострадавших в больницу.