На Дону два первоклассника едва не погибли, провалившись под лед

Фото: spbdnevnik.ru.

В Ростовской области два первоклассника провалились под лед и чудом остались целы. ЧП случилось в Зимовниковском районе.Двое семилетних мальчиков катались на санках недалеко от реки Большой Куберли. Через некоторое время они решили поиграть на льду. В какой-то момент лед не выдержал и треснул под ними. Ребята оказались в воде. Выбраться самостоятельно первоклашкам не удалось, и они стали звать на помощь.К счастью, рядом оказался сотрудник полиции, который приехал порыбачить. Он увидел мальчиков, держащихся за льдину и бросился на помощь. Мужчина бросил им палку, чтобы первоклашек не унесло течением. Затем нырнул в воду и вынес их на берег. На помощь пришел и родственник мужчины. Вместе они отнесли детей в машину, обогрели и отвезли домой, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.