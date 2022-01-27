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На Дону два первоклассника едва не погибли, провалившись под лед

На Дону два первоклассника едва не погибли, провалившись под лед
В Ростовской области два первоклассника провалились под лед и чудом остались целы. ЧП случилось в Зимовниковском районе.

Двое семилетних мальчиков катались на санках недалеко от реки Большой Куберли. Через некоторое время они решили поиграть на льду. В какой-то момент лед не выдержал и треснул под ними. Ребята оказались в воде. Выбраться самостоятельно первоклашкам не удалось, и они стали звать на помощь.

К счастью, рядом оказался сотрудник полиции, который приехал порыбачить. Он увидел мальчиков, держащихся за льдину и бросился на помощь. Мужчина бросил им палку, чтобы первоклашек не унесло течением. Затем нырнул в воду и вынес их на берег. На помощь пришел и родственник мужчины. Вместе они отнесли детей в машину, обогрели и отвезли домой, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: spbdnevnik.ru.
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