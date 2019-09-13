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Жительница Новочеркасска едва не утонула в море в Дагестане

Жительница Новочеркасска едва не утонула в море в Дагестане
В Дагестане жительница донского региона едва не погибла в море. Происшествие случилось 14 сентября в Махачкале, передает DonDay Новочеркасск.

Жительница Новочеркасска поехала на отдых. Там вместе с двумя другими женщинами она зашла в воду и не справилась с течением. Волны стали уносить их дальше от берега, и у них никак не получалось самостоятельно выбраться.

Они стали размахивать руками и звать на помощь. К счастью, спасатели увидели тонущих женщин и поспешили к ним.

После того как они оказались на берегу, им оказали медицинскую помощь.

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