Жительница Новочеркасска едва не утонула в море в Дагестане



В Дагестане жительница донского региона едва не погибла в море. Происшествие случилось 14 сентября в Махачкале, передает DonDay Новочеркасск.



Жительница Новочеркасска поехала на отдых. Там вместе с двумя другими женщинами она зашла в воду и не справилась с течением. Волны стали уносить их дальше от берега, и у них никак не получалось самостоятельно выбраться.



Они стали размахивать руками и звать на помощь. К счастью, спасатели увидели тонущих женщин и поспешили к ним.



После того как они оказались на берегу, им оказали медицинскую помощь.