На Дону 54-летний мужчина погиб в доме во время крупного пожара

Фото: ведомостинсо.рф.

В Ростовской области 54-летний мужчина погиб во время пожара в собственном доме. Страшная трагедия произошла в хуторе Новосадковском Мартыновского района в ночь на 28 декабря.Дом на улице Степной загорелся 27-го числа около 23:30. Пламя быстро распространялось по жилью, уничтожая на своем пути вещи, мебель и бытовые приборы. Хозяин дома увидел, что все горит, когда в огне была уже вся комната. Он вызвал спасателей, но выбраться из горящего дома не смог.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место прибыли восемь пожарных на трех спецмашинах. К их приезду огонь охватил больше половины жилья - около 60 квадратных метров. Потушить пламя удалось за час. Когда спасатели стали осматривать комнаты, в одной из них обнаружили тело 54-летнего мужчины.