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На Дону 40-летний мужчина погиб под колесами поезда

На Дону 40-летний мужчина погиб под колесами поезда
В Ростовской области 40-летний мужчина скончался под колесами поезда. Трагедия произошла 15 сентября в городе Зверево, сообщает УТ МВД по СКФО.

По предварительным данным, мужчина нарушил правила нахождения на железной дороге. На место ЧП выезжали следователи, а медики констатировали смерть горожанина. Погибшим оказался местный житель.

- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
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