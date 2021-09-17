На Дону 40-летний мужчина погиб под колесами поезда
В Ростовской области 40-летний мужчина скончался под колесами поезда. Трагедия произошла 15 сентября в городе Зверево, сообщает УТ МВД по СКФО.
По предварительным данным, мужчина нарушил правила нахождения на железной дороге. На место ЧП выезжали следователи, а медики констатировали смерть горожанина. Погибшим оказался местный житель.
- В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе ведомства. - По результатам проверки будет принято соответствующее решение.