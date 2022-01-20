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На Дону 17-летний парень за рулем легковушки пострадал в ДТП

На Дону 17-летний парень за рулем легковушки пострадал в ДТП
На трассе в Ростовской области 17-летний парень пострадал в аварии. ДТП случилось около 14 часов 21 января в Неклиновском районе.

Подросток за рулем ВАЗ-2109 ехал по автодороге Ростов-Таганрог-граница с Украиной. В районе села Лакедемоновки юный автомобилист не справился с управлением. Машина на скорости съехала на обочину и упала на бок.

По информации УГИБДД по Ростовской области, парень получил травмы. При этом от помощи прибывших медиков он отказался, но через пару часов обратился в больницу сам.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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