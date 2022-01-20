На Дону 17-летний парень за рулем легковушки пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области 17-летний парень пострадал в аварии. ДТП случилось около 14 часов 21 января в Неклиновском районе.Подросток за рулем ВАЗ-2109 ехал по автодороге Ростов-Таганрог-граница с Украиной. В районе села Лакедемоновки юный автомобилист не справился с управлением. Машина на скорости съехала на обочину и упала на бок.По информации УГИБДД по Ростовской области, парень получил травмы. При этом от помощи прибывших медиков он отказался, но через пару часов обратился в больницу сам.