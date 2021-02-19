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В Таганроге во время пожара пострадала семейная пара

В Таганроге во время пожара пострадала семейная пара
В Таганроге супруги пострадали во время пожара в собственной квартире. Происшествие случилось около 11 часов 21 февраля.

Как сообщил DonDay.ru, в одной из квартир на третьем этаже 9-этажного дома на улице Вишневой, 19 загорелась мебель на кухне. Огонь начал быстро распространяться по комнате. Супруги вызвали спасателей. Как только пожарным удалось потушить пламя, супружескую пару отвезли в местное БСМП. Мужчина и 57-летняя женщина с ожогами различной степени тяжести находятся в хирургическом отделении.

Что именно загорелось и по какой причине, пока не известно. Несмотря на небольшую площадь пожара, помещение сильно пострадало.

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