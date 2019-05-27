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В Ростове при пожаре в жилом доме пострадал мужчина

В Ростове при пожаре в жилом доме пострадал мужчина
Фото: Вести.ру

Мужчина пострадал при пожаре в Ростове-на-Дону. Инцидент случился 28 мая около 12:30 на улице 339-й Стрелковой Дивизии.

- Возгорание произошло в жилом доме на площади 5 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На место пожара приехали 18 спасателей и пять единиц техники. По информации донского главка, на тушение ушло порядка 15 минут.

В результате ЧП пострадал один человек. Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты.

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