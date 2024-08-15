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В Красном Сулине автомобиль на большой скорости сбил женщину

В Красном Сулине автомобиль на большой скорости сбил женщину
В Красном Сулине Ростовской области автомобиль на большой скорости сбил женщину. Авария произошла 15 августа на улице Фурманова.

По словам очевидцев, местная жительница шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости пронесся отечественный автомобиль. Машина не успела затормозить и сбила местную жительницу.

По информации источника DonDay, пострадавшую в критическом состоянии увезли на «скорой». На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД.
Фото: соцсети
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