В Красном Сулине автомобиль на большой скорости сбил женщину
В Красном Сулине Ростовской области автомобиль на большой скорости сбил женщину. Авария произошла 15 августа на улице Фурманова.
По словам очевидцев, местная жительница шла по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на большой скорости пронесся отечественный автомобиль. Машина не успела затормозить и сбила местную жительницу.
По информации источника DonDay, пострадавшую в критическом состоянии увезли на «скорой». На месте происшествия дежурят сотрудники ГИБДД.