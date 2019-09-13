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Молодая жительница Ростова погибла, выпав с 6-го этажа высотки в районе Темерника

Молодая жительница Ростова погибла, выпав с 6-го этажа высотки в районе Темерника
В Ростове девушка погибла, выпав с 6-го этажа высотного дома. Трагедия случилась в районе рынка Темерник, 15 сентября, около пяти часов вечера.

Ростовчанка скончалась от полученных травм. В ГУ МВД по Ростовской области происшествие не комментируют. Дело рассмотрит донской СК РФ.

В Ростове это второй случай смертельного падения за сутки. Вчера, 14 сентября, в День города девушка выпала с 14-го этажа в микрорайоне Левенцовский. Очевидцы утверждают, что до падения из квартиры погибшей были слышны крики.

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