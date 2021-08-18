Машине снесло крышу: под Ростовом женщина погибла в столкновении иномарки и фуры

На трассе под Ростовом женщина погибла в ДТП с участием большегруза. Авария произошла днем 20 августа на южном подъезде к Ростову.По предварительной информации, 44-летний мужчина ехал на «Киа Церато» из Ростова в Краснодар. Шофер отвлекся на телефон и не заметил, как опасно близко к его машине оказался впереди идущий «Даф». Столкновения избежать не удалось.От силы удара легковушке в буквальном смысле снесло крышу. Машина превратилась в кабриолет, лишившись верхней части.- В результате аварии 42-летняя пассажирка легкового авто погибла на месте, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.