Машина с семью детьми попала в ДТП на трассе Ставрополь – Батайск



Легковой автомобиль с семью детьми в салоне попал в ДТП на трассе «Ставрополь - Батайск». Авария произошла около 22 часов 7 ноября.



По информации управления МЧС по Ставропольскому краю, на 12 километре автодороги Р-269 столкнулись «Киа Сид» и «Лада Гранта». В момент происшествия в отечественной машине находились 11 человек, семь из которых – дети.

- В результате ДТП пострадали 12 человек. Водитель и все пассажиры «Лады Гранты», а также водитель иномарки, - добавили в спасательном ведомстве.



Пострадавших доставили в ЦГБ № 4 города Ставрополя. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 27 спасателей и девять единиц техники.



В медучреждении для оказания психологической помощи пострадавшим в аварии, работает психолог МЧС.

