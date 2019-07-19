Маленькая девочка в Ростове отравилась гелем от кожного зуда



В Ростове двухлетняя девочка отравилась гелем для наружного применения. Инцидент произошёл на днях в Октябрьском районе.



Мама малышки сообщила, что дочка ненадолго осталась без присмотра. Где-то в пределах её досягаемости оказался гель «Фенистил». Кроха смогла открыть тюбик и выдавила себе в рот около пяти миллиграммов. Когда родители увидели ребёнка с тюбиком в руках, они тут же бросились промывать ей желудок. Затем они сразу позвонили в «скорую».



Так как девочка ещё совсем маленькая, попадание даже маленькой частички «Фенистила» могло иметь серьёзные последствия. В связи с этим её на всякий случай госпитализировали в токсикологическое отделение детской больницы.