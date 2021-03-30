Улицы Сельмаша в Ростове сковало пробками из-за аварии на ж/д путях
В Ростове на нескольких улицах образовались огромные пробки. Причиной многокилометровых заторов стала авария на железной дороге.
Движение затруднено на улице Страны Советов и Ленина у кольца, а также на улице Менжинского от дома №2/1 до улицы Нансена. Общая протяженность пробки составляет около трех километров.
Автомобилисты едут со скоростью 5-10 километров в час. Рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать затор.
- Сотрудник РЖД сказал, что это надолго, - написал один из очевидцев.
По его словам, поезд остановился посреди пути из-за выбитой рельсы.