Улицы Сельмаша в Ростове сковало пробками из-за аварии на ж/д путях

В Ростове на нескольких улицах образовались огромные пробки. Причиной многокилометровых заторов стала авария на железной дороге.Движение затруднено на улице Страны Советов и Ленина у кольца, а также на улице Менжинского от дома №2/1 до улицы Нансена. Общая протяженность пробки составляет около трех километров.Автомобилисты едут со скоростью 5-10 километров в час. Рекомендуется заранее выбирать пути объезда, чтобы избежать затор.- Сотрудник РЖД сказал, что это надолго, - написал один из очевидцев.По его словам, поезд остановился посреди пути из-за выбитой рельсы.