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Из-за ливня два КамАЗа и легковушка столкнулись на трассе М-4 «Дон»

Из-за ливня два КамАЗа и легковушка столкнулись на трассе М-4 «Дон»
На трассе М-4 «Дон» недалеко от Тарасовского района произошло массовое ДТП с участием двух фур. Авария случилась утром 19 мая.

Причиной тройного ДТП стал ливень. Из-за слоя воды на дороге шины автомобилей потеряли сцепление с асфальтовым покрытием. По предварительным данным, водитель фуры «Скания» не смог справиться с управлением, и авто развернуло поперёк дороги. Махина перекрыла движение. В результате этого водители второго КамАЗа и отечественной легковушки «ВАЗ-2112» не успели среагировать и врезались в остановившийся грузовик.

На место ДТП приехали спасатели. Они отключили аккумуляторы у авто, чтобы предотвратить возгорание, и оградили место аварии. К счастью, никто не пострадал.

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