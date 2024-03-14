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В Ростове сгорел «Опель Корса»

В Ростове сгорел «Опель Корса»
В Ростове сгорел "Опель Корса". Инцидент произошел 13 марта на улице Погодина.

Припаркованный легковой автомобиль загорелся как спичка возле дома № 18. Местные жители увидели огонь и сообщили в пожарную службу. На место происшествия прибыли восемь человек на двух единицах специальной техники. Спасатели успели вовремя и не дали огню перекинуться на другие автомобили, стоящие рядом.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, в результате происшествия никто не пострадал.

Однако сгоревший автомобиль восстановить не удастся.
Фото: соцсети.
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