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Грабитель с платком на лице ограбил офис микрозаймов в Ростовской области: видео

Грабитель с платком на лице ограбил офис микрозаймов в Ростовской области: видео
Момент ограбления офиса микрозаймов в Ростовской области попал на видео. Дерзкое нападение произошло днём 6 апреля в Матвеево-Курганске. На записи видно, что во время того, как менеджер беседовала с клиенткой, в помещение ворвался налётчик. Он угрожал женщина оружием, похожим на пистолет. Лицо он предусмотрительно прикрыл платком.

Когда сотрудница доставала деньги из сейфа, она смогла незаметно нажать тревожную кнопку. Однако, грабитель забрал деньги так быстро, что правоохранители не успели приехать. Добыча мужчины составила более 150 тысяч рублей.

Несмотря на то, что лицо грабителя было скрыто, скоро его поймали.

- Подозреваемым оказался 49-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Полицейские изъяли у него часть украденных денег, и скоро вернут их организации.

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