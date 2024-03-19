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Глава сельского поселения Ростовской области попала в реанимацию после ДТП

Глава сельского поселения Ростовской области попала в реанимацию после ДТП
После жесткого ДТП с «ГАЗелью» глава администрации Красненского сельского поселения Багаевского района попала в реанимацию. Как сообщил DonDay, врачи борются за жизнь 35-летней Анны Скупковой почти сутки.

Страшная авария случилась 18 марта около 10:00. Тем утром чиновница за рулем «Хендай Соляриса» ехала по дороге поселок Первомайский — хутор Красный. Когда она повернула на трассу Ростов – Волгодонск, то не уступила дорогу «ГАЗели». Фургон на полном ходу врезался в легковушку.

«Хендай» получил серьезные повреждения, а его водитель — травмы. Прибывшие медики доставили Анну в реанимацию ЦРБ Аксайского района.
Фото: УГИБДД по Ростовской области/DonDay.ru.
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