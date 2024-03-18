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В жестком ДТП пострадала глава администрации сельского поселения Ростовской области

В жестком ДТП пострадала глава администрации сельского поселения Ростовской области
Глава администрации Красненского сельского поселения Багаевского района Ростовской области пострадала в тяжелом ДТП с "ГАЗелью". Анна Скупкова попала в аварию 18 марта на трассе Семикаракорск - Волгодонск.

По предварительным данным, 35-летняя чиновница подъехала к перекрестку на автомобиле "Хендай Солярис", но не уступила дорогу "ГАЗели" в районе хутора Вислого. В результате оба автомобиля столкнулись. Глава администрации сельского поселения Ростовской области получила травмы и была доставлена в больницу.

О ее состоянии здоровья пока ничего не известно.

Анна Скупкова была назначена главой Красненского сельского поселения в октябре 2021 года сроком не менее чем на два года.
Фото:Администрация Красненского сельского поселения Багаевского района Ростовской области
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