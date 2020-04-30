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«ГАЗель» угодила в яму на Нансена в Ростове: видео

«ГАЗель» угодила в яму на Нансена в Ростове: видео
«ГАЗель» угодила в дорожную яму на улице Нансена в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось утром 4 мая.

Дорога буквально ушла из-под колес машины, когда водитель развозил молочные продукты по городским магазинам. Благо он не пострадал, а вот машину пришлось эвакуировать.

Автомобили, коммунальные машины и автобусы довольно часто попадают в глубокие пробоины на дорогах донской столицы. Ямы образуются преимущественно после непогоды. Асфальт не выдерживает и проваливается.

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