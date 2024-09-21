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В Ростовской области пропал военный медработник из Магнитогорска

В Ростовской области пропал военный медработник из Магнитогорска
В Ростовской области пропал 23-летний военный медработник из Магнитогорска. Последний раз Данил Сафин созванивался с родственниками в конце лета.

Молодой человек принимает участие в СВО. По словам близких бойца, в середине августа он находился в донском регионе, а затем отправился на задание. С тех пор о судьбе парня ничего не известно.

Если вы знаете, где может находиться боец, сообщите в военкомат или полицию. Не исключено,что его могли направить в ЛДНР или Курскую область.
Фото: соцсети
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