Футболисты «Ростова» и «Краснодара» подрались во время матча в Испании

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Игроки ФК «Ростов» и «Краснодара» устроили драку во время матча в Испании. Встреча состоялась 20 февраля.Потасовкой завершился второй тайм матча. Игрок «Краснодара» Тони де Вильена задел Романа Тугарева, отобравшего у него мяч. За товарища решил заступиться полузащитник донского клуба Хорен Байрамян. Разговор на повышенных тонах быстро превратился в драку. Футболисты смогли разнять соперников до того, как кого-либо из них пришлось бы уносить на носилках. Никто не пострадал, а Вильен и Байрамян получили желтые карточки.Сам матч закончился ничьей (2:2). Следующую игру у себя дома ростовский клуб проведет 27 февраля с самарскими «Крыльями Советов». В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги «Ростов» идет на 14-й строчке из 16.