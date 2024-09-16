В Аксайском районе случился еще один пожар

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Аксайском районе произошел еще один крупный пожар. В станице Ольгинской загорелся продуктовый склад. Об этом рассказал глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.Огонь вспыхнул 16 сентября около 2:30 на улице Верхнеплуговой. На место сразу же выехали пожарные. Только через шесть часов им удалось справиться с пламенем.В то же время в Аксае тушили пожар на центральном рынке. Огонь охватил 25 торговых павильонов и 2 тысячи квадратных метров.Связаны ли эти пожары между собой, пока неизвестно. Специалисты выясняют причины возгораний.