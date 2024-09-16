Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Аксайском районе случился еще один пожар

В Аксайском районе случился еще один пожар
В Аксайском районе произошел еще один крупный пожар. В станице Ольгинской загорелся продуктовый склад. Об этом рассказал глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.

Огонь вспыхнул 16 сентября около 2:30 на улице Верхнеплуговой. На место сразу же выехали пожарные. Только через шесть часов им удалось справиться с пламенем.

В то же время в Аксае тушили пожар на центральном рынке. Огонь охватил 25 торговых павильонов и 2 тысячи квадратных метров.

Связаны ли эти пожары между собой, пока неизвестно. Специалисты выясняют причины возгораний.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.