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Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
В Ростовской области произошло жуткое ДТП, в котором пострадали семь человек. Еще двое от полученных травм скончались на месте. Трагедия случилась 26 января около 10:30.

По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» ехал по трассе Ростов-Волгодонск. Под слободой Большая Мартыновка во время обгона он столкнулся с «Киа Рио». Затем отечественное авто на встречной полосе врезалось в микроавтобус. В салоне общественного транспорта находились 17 человек.

- В аварии погибли водитель и пассажир «Лады Приоры», - сообщили в региональной Госавтоинспекции. - В больницу с травмами отвезли семь пассажиров микроавтобуса.

Прокуратура Ростовской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту правоохранительным органом.
Фото: ГАИ РО
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