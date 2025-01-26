Двое погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Фото: ГАИ РО

В Ростовской области произошло жуткое ДТП, в котором пострадали семь человек. Еще двое от полученных травм скончались на месте. Трагедия случилась 26 января около 10:30.По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» ехал по трассе Ростов-Волгодонск. Под слободой Большая Мартыновка во время обгона он столкнулся с «Киа Рио». Затем отечественное авто на встречной полосе врезалось в микроавтобус. В салоне общественного транспорта находились 17 человек.- В аварии погибли водитель и пассажир «Лады Приоры», - сообщили в региональной Госавтоинспекции. - В больницу с травмами отвезли семь пассажиров микроавтобуса.Прокуратура Ростовской области контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту правоохранительным органом.