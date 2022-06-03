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Двое юных ростовчан едва не утонули на Зеленом острове

Двое юных ростовчан едва не утонули на Зеленом острове
Двое подростков-друзей едва не утонули на Зеленом острове в Ростове. Происшествие случилось вечером 4 июня, рассказала помощник начальника поисково-спасательной службы во внутренних водах Ростовской области Анастасия Калдурова.

Парни 16 и 17 лет решили переплыть Дон, но не учли, что на середине реки – сильное течение. За буйками началась их борьба со стихией. Когда пловцы почти ушли под воду, их заметили спасатели Ростовского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах.

Они подняли тонущих на борт спасательного катера и доставили их на берег. От медпомощи молодые люди отказались.
Фото: vsegda-pomnim.com
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