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В Дону едва не утонули двое 22-летних парней

В Дону едва не утонули двое 22-летних парней
В донском регионе едва не утонули двое парней. Инцидент случился в городе Азове.

22-летний азовчанин и его товарищ из Ростова решили искупаться в Дону. Они зашли в воду и захотели переплыть реку. На середине у них закончились силы. Дончане схватились за буй и начали звать на помощь. К ним отправилась группа спасателей.

- Сотрудники Азовского-Центрального подразделения областной службы спасения пришли на помощь к горе пловцам. Их доставили на берег, где провели с ними беседу, - сообщили в областной поисково-спасательной службы во внутренних водах.

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