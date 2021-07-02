В Дону едва не утонули двое 22-летних парней

В донском регионе едва не утонули двое парней. Инцидент случился в городе Азове.22-летний азовчанин и его товарищ из Ростова решили искупаться в Дону. Они зашли в воду и захотели переплыть реку. На середине у них закончились силы. Дончане схватились за буй и начали звать на помощь. К ним отправилась группа спасателей.- Сотрудники Азовского-Центрального подразделения областной службы спасения пришли на помощь к горе пловцам. Их доставили на берег, где провели с ними беседу, - сообщили в областной поисково-спасательной службы во внутренних водах.