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Донские спасатели извлекли из Дона тело 47-летнего рыбака

Донские спасатели извлекли из Дона тело 47-летнего рыбака
В Ростовской области трагически погиб 47-летний мужчина, увлекавшийся рыбалкой. Информацию об этом предоставили в региональном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 29 марта. Мужчина, как и всегда, отправился на утреннюю рыбалку. Он пообещал своей жене вернуться к определенному времени, однако дома так и не появился. Обеспокоенная супруга начала волноваться, когда ее попытки дозвониться или отправить сообщение остались без ответа. Испугавшись, она обратилась за помощью в службу спасения.

Тело погибшего было обнаружено 30 марта вблизи каргальских дач. После поисковой операции, длившейся сутки, спасатели достали из реки Дон тело 47-летнего мужчины.
Фото: ГУ МЧС ростовской области
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