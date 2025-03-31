Донские спасатели извлекли из Дона тело 47-летнего рыбака

Фото: ГУ МЧС ростовской области

В Ростовской области трагически погиб 47-летний мужчина, увлекавшийся рыбалкой. Информацию об этом предоставили в региональном управлении МЧС.Несчастный случай произошел 29 марта. Мужчина, как и всегда, отправился на утреннюю рыбалку. Он пообещал своей жене вернуться к определенному времени, однако дома так и не появился. Обеспокоенная супруга начала волноваться, когда ее попытки дозвониться или отправить сообщение остались без ответа. Испугавшись, она обратилась за помощью в службу спасения.Тело погибшего было обнаружено 30 марта вблизи каргальских дач. После поисковой операции, длившейся сутки, спасатели достали из реки Дон тело 47-летнего мужчины.