Девочку-подростка сбили на трассе Азов – Ейск



В Ростовской области на трассе Азов – Ейск легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло в Азовском районе 4 января.



27-летняя водитель «Лада GFLA10» допустила наезд на 15-летнюю девочку. Подросток, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем.

- В результате происшествия девочка была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту случившегося начата проверка.