Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Девочку-подростка сбили на трассе Азов – Ейск

Девочку-подростка сбили на трассе Азов – Ейск
В Ростовской области на трассе Азов – Ейск легковушка сбила несовершеннолетнего пешехода. ДТП произошло в Азовском районе 4 января.

27-летняя водитель «Лада GFLA10» допустила наезд на 15-летнюю девочку. Подросток, по предварительным данным, перебегала дорогу в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем.
- В результате происшествия девочка была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту случившегося начата проверка.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.