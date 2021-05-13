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Четырехлетняя девочка с бабушкой пострадали в ДТП в Ростовской области

Четырехлетняя девочка с бабушкой пострадали в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области два человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП. Авария случилась 15 мая в Пешково Азовского района.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 59-летний мужчина ехал на «Ниссане» с супругой и маленькой внучкой. Внезапно со второстепенной дороги в переулке Октябрьском выехал мужчина на «Датсуне». Он не уступил дорогу и врезался во встречный автомобиль.

Травмы получила пассажирка «Ниссана» и ее четырехлетняя внучка. Сейчас пострадавшие находятся в ЦРБ.

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