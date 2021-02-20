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Три человека пострадали при взрыве в хуторе в Ростовской области

Три человека пострадали при взрыве в хуторе в Ростовской области
В донском регионе при взрыве бытового газа пострадали три человека. ЧП произошло 22 февраля около семи часов утра в хуторе Малоканском Красносулинского района.

В частном доме взорвался баллон с газом. Взрывной волной разворотило строение и хозпостройки. В результате случившегося травмы различной степени тяжести получили 42-летний мужчина, 15-летний подросток и 32-летний мужчина. Их госпитализировали.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, на месте работают следователи. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

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