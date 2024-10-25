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Четыре человека пострадали в ДТП с легковушками на дороге Ростов - Азов

Четыре человека пострадали в ДТП с легковушками на дороге Ростов - Азов
В Ростовской области 25 октября случилось ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Авария произошла в Азовском районе.

Около 17:30 в районе поселка Овощного 22-летний водитель «Фольксвагена Поло» попытался обогнать другое транспортное средство. В процессе обгона он столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц».

Сила удара была настолько велика, что капот «Фольксвагена» был сильно поврежден.

Как сообщил Геннадий Правдюков, инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский», в результате инцидента пострадали четверо, включая троих мальчиков-подростков.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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