Четыре человека пострадали в ДТП с легковушками на дороге Ростов - Азов

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области 25 октября случилось ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Авария произошла в Азовском районе.Около 17:30 в районе поселка Овощного 22-летний водитель «Фольксвагена Поло» попытался обогнать другое транспортное средство. В процессе обгона он столкнулся с автомобилем «Мерседес Бенц».Сила удара была настолько велика, что капот «Фольксвагена» был сильно поврежден.Как сообщил Геннадий Правдюков, инспектор ОГИБДД МО МВД России «Азовский», в результате инцидента пострадали четверо, включая троих мальчиков-подростков.