Более полутора тысяч домов спасли от лесных пожаров в Ростовской области
Фото: unian.net
В Ростовской области продолжают бороться с двумя крупными лесными пожарами. К утру 2 октября общая площадь горения в Каменском и Цимлянском районах составляла 430 гектаров.
Тушением лесных пожаров занимаются 721 спасатель и 192 единицы техники. Пламя продолжает ползти и захватывать высохшие земли. Масла в огонь подливает ураганный ветер, который гуляет по Ростовской области уже третьи сутки.
Тем не менее пожарные смогли увести очаги воспламенения от десяти населённых пунктов региона.
- Угрозы населённым пунктам нет, в том числе хутору Муравлев Каменского района, - рассказали в ведомстве.
Удалось спасти 1 672 жилых дома, в которых проживают более четырёх тысяч человек.
Напомним, в Ростовской области до сих пор действует режим чрезвычайной пожароопасности.