Более полутора тысяч домов спасли от лесных пожаров в Ростовской области

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В Ростовской области продолжают бороться с двумя крупными лесными пожарами. К утру 2 октября общая площадь горения в Каменском и Цимлянском районах составляла 430 гектаров.Тушением лесных пожаров занимаются 721 спасатель и 192 единицы техники. Пламя продолжает ползти и захватывать высохшие земли. Масла в огонь подливает ураганный ветер, который гуляет по Ростовской области уже третьи сутки.Тем не менее пожарные смогли увести очаги воспламенения от десяти населённых пунктов региона.Удалось спасти 1 672 жилых дома, в которых проживают более четырёх тысяч человек.Напомним, в Ростовской области до сих пор действует режим чрезвычайной пожароопасности.