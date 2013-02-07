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Задержан водитель, сбивший в Ростове мать с ребенком

Сегодня, 10:44 |  ROSTOV.RU
Задержан водитель, сбивший в Ростове мать с ребенком

В Ростове задержан водитель «Фольцваген Поло», сбивший девушку с коляской, в которой был полуторагодовалый ребенок.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как выяснилось, 33-летний мужчина, управлявший иномаркой, был пьян.

Ростовчанка с ребенком были госпитализированы. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшей. Она получила серьезную черепно-мозговую травму. Малыша передадут родственникам после оказания ему необходимой медицинской помощи.

Напомним, авария произошла утром 1 января. Водитель иномарки выехал на разделительный газон, где протаранил светофор. Затем автомобиль отбросило на девушку с коляской.

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