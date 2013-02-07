Задержан водитель, сбивший в Ростове мать с ребенком
Сегодня, 10:44 |
ROSTOV.RU
В Ростове задержан водитель «Фольцваген Поло», сбивший девушку с коляской, в которой был полуторагодовалый ребенок.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как выяснилось, 33-летний мужчина, управлявший иномаркой, был пьян.
Ростовчанка с ребенком были госпитализированы. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшей. Она получила серьезную черепно-мозговую травму. Малыша передадут родственникам после оказания ему необходимой медицинской помощи.
Напомним, авария произошла утром 1 января. Водитель иномарки выехал на разделительный газон, где протаранил светофор. Затем автомобиль отбросило на девушку с коляской.
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