Ветеран Григорий Никаноров вспоминает солистов хора имени Александрова, давших концерт в Ростове исключительно для него
Сегодня, 16:43 |
ROSTOV.RU
Такой подарок преподнесли ему артисты к 70-летию Победы в прошлом 2015-м году.
На фото Владислав Голиков с ветераном Григорием Никаноровым
25 декабря при крушении Ту-154 под Сочи погибли 64 человека из дважды Краснознамённого Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Ростовский ветеран, гвардии подполковник в отставке Григорий Никаноров узнал об этом из программы новостей в тот же день и был потрясен: погибших солистов ансамбля Григория Осипова и Владислава Голикова он знал лично.
Как рассказал Григорий Никаноров Rostov.ru, в марте прошлого года накануне 70-летия Победы ансамбль Александрова совершил гастрольный тур по городам-героям и городам воинской славы. В каждом городе артисты дарили один концерт самому заслуженному ветерану. - Свой единственный концерт в Ростове они подарили мне, приехав ко мне прямо на дом. Это было 2 марта. Я чувствовал себя как-то неловко, но они объяснили, что все правильно. Выбор пал на меня, участника боев за Берлин, единственного среди ростовских ветеранов на сегодняшний день, кто имеет сразу три медали «За отвагу». Солист ансамбля Григорий Осипов был уже заслуженным артистом России, а другой, совсем молодой солист - Владислав Голиков ещё высоких званий не имел, хотя уже являлся лауреатом нескольких международных конкурсов. С ними был баянист. Как они пели! С большим чувством, с душой. Концерт начали с «Тальяночки», потом спели любимую для всех ростовчан песню «Ростов – город, Ростов-Дон». И пошло: «Едут- едут по Берлину наши казаки», «День Победы». А когда Григорий Осипов запел «Венский вальс», мы с женой пошли танцевать и исполнили вальс.
Певцы отнеслись к фронтовику с большим теплом, и хотя задерживаться надолго было нельзя, успели расспросить его о жизни, рассказать о себе. - Владислав Голиков сказал, что петь военные песни его научил дед – фронтовик, что они ему очень нравятся за душевные, запоминающиеся мелодии. В целом они исполнили около 10 песен – и эта встреча с ними была одним из лучших подарков, который я когда-нибудь получал, - с грустью вспоминает Григорий Никаноров артистов.
Напомним, самолет Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся в Сирию, вылетел 25 декабря в 5.25 с аэродрома «Адлер» после дозаправки. Через две минуты он пропал с радаров. Вскоре в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине около 70 метров были обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.
Большинство пассажиров, находившихся на борту, были артисты Ансамбля им. Александрова. Коллектив должен был поздравить авиационную группу ВВС России в Сирии с Новым годом. В числе погибших также девять журналистов, восемь военнослужащих, два госслужащих, восемь членов экипажа, а также один представитель общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка широко известная как «Доктор Лиза». Всего в авиакатастрофе над Черным морем погибли 92 человека.
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