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В Шахтах сгорел торговый ларек

В Шахтах сгорел торговый ларек

В Шахтах сгорел торговый ларек. Возгорание произошло в киоске, расположенном на улице Пульнова.

Сообщение о происшествии в оперативные службы поступило 13 января в 02:28.
- Произошёл пожар в торговом ларьке на площади 10 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал.

Прибывшие спасатели ликвидировали последствия пожара в 02:52. В тушении были задействованы пять пожарных и две единицы техники.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

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