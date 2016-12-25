В Шахтах сгорел торговый ларек





В Шахтах сгорел торговый ларек. Возгорание произошло в киоске, расположенном на улице Пульнова.



Сообщение о происшествии в оперативные службы поступило 13 января в 02:28.

- Произошёл пожар в торговом ларьке на площади 10 кв. м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате пожара никто не пострадал.



Прибывшие спасатели ликвидировали последствия пожара в 02:52. В тушении были задействованы пять пожарных и две единицы техники.



Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

