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В Шахтах мужчина застрелил соседа, застав его танцующим со своей женой

Сегодня, 22:50 |  ROSTOV.RU
В Шахтах мужчина застрелил соседа, застав его танцующим со своей женой

В Ростовской области ревнивый муж застрелил соседа, после того, как застал его со своей супругой.

ЧП произошло в поселке Азовка города Шахты. В ночь с 1 на 2 января ревнивый супруг застрелил своего 48-летнего соседа, обнаружив его среди ночи у себя дома со своей женой, сообщает DonDay Шахты.

Подозреваемый и убитый были давно и хорошо знакомы, жили в соседних подъездах и часто проводили время в гараже одного из приятелей, распивая там спиртные напитки. Вечером 1 января мужчины вместе с еще одним знакомым собрались в гараже отметить Новый год. Около 22 часов компания разошлась. Один из товарищей взял ружье и сказал, что отправляется на охоту, а второй - пошел в гости к его жене. Когда муж без предупреждения около 2 часов ночи вернулся к себе домой, застал супругу танцующей с его приятелем. Увиденное разозлило шахтинца и он выстрелил в соперника из охотничьего ружья. От полученного ранения мужчина скончался.

В настоящее время стрелявший задержан. Ведется следствие.

На этом трагические события в поселке не закончились. Во время похорон на кладбище умер 55-летний товарищ погибшего мужчины и виновника его смерти. У него не выдержало сердце.

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