В Ростовском аэропорту из-за погоды задерживается посадка пяти рейсов

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28-01-2016, 08:37
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12-01-2016, 09:52
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Город-Новости
В Ростовском аэропорту задерживается прибытие двух ре... Подробнее...
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11-01-2016, 11:24
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Происшествия-Новости
В ростовском аэропорту задерживается вылет двух рейсо... Подробнее...
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28-12-2015, 22:13
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Город-Комментарии
Из-за сложных метеоусловий, ливневого снега, вечером 28 декабря был закрыт аэропорт Ростова-на-Дону. Подробнее...
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1-02-2014, 11:29
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Происшествия-Новости
ВолгоДонской транспортной прокуратурой проводятся пр... Подробнее...
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17-08-2009, 12:00
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Происшествия-Новости
16 августа вечером в аэропорту РостованаДону аварийную... Подробнее...
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14-01-2009, 17:30
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Город-Новости
В аэропорту Ростова задержаны несколько рейсов из-за тумана, все автобусы с утра вышли в рейсы без задержек. Подробнее...
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11-11-2008, 11:52
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Люди-Новости
Сегодня стало известно, что в ростовском аэропорту задерживается рейс №5407 Ростов-Хургада, который должен был вылететь в 4:30. Подробнее...
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13-12-2007, 12:41
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Город-Новости
Отправление и прилёт пассажирских рейсов в Аэропорту Ростова-на-Дону не осуществляется из-за тумана. Подробнее...