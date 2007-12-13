В Ростовском аэропорту из-за погоды задерживается посадка пяти рейсов



В Ростовском аэропорту из-за неблагоприятных метеоусловий, задерживается посадка пяти рейсов.



Так, до сих пор не приземлился самолет из Салоников на 4:55, столичных аэропортов Шереметьево (11:35)и из Внуково (два на 11:55 и один на 12:35).



По другим причинам задерживается прибытие ещё семи рейсов.

