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В Ростовском аэропорту из-за погоды задерживается посадка пяти рейсов

Сегодня, 10:58 |  ROSTOV.RU
В Ростовском аэропорту из-за погоды задерживается посадка пяти рейсов

В Ростовском аэропорту из-за неблагоприятных метеоусловий, задерживается посадка пяти рейсов.

Так, до сих пор не приземлился самолет из Салоников на 4:55, столичных аэропортов Шереметьево (11:35)и из Внуково (два на 11:55 и один на 12:35).

По другим причинам задерживается прибытие ещё семи рейсов.

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