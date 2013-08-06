В Ростове на Доватора дорожный конфликт закончился стрельбой
Сегодня, 21:05 |
ROSTOV.RU
В Ростове дорожный конфликт закончился стрельбой. Инцидент произошел в Советском районе города на улице Доватора около 17 часов 8 января.
Ссора возникла между двумя водителями. Во время перепалки один из них выстрелил в воздух. Как выяснилось, мужчина произвел выстрел из похожей на автомат светошумовой модели, которая стреляет холостыми патронами.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции.
В данный момент идет проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
|
|
7-11-2016, 23:20
[image-1]
[/image-1]
|
7-04-2016, 15:21
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Комментарии
Ростовчанин решил наказать мужчину за то, что он толкнул его сына. Подробнее...
|
29-03-2016, 08:52
[image-1]
[/image-1]
|
15-02-2016, 11:04
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Комментарии
Ростовчанин хотел разобраться с новым мужем экс-супруги. Подробнее...
|
3-02-2016, 21:43
[image-1]
[/image-1]
|
18-09-2015, 12:53
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Стрельбой из травматического пистолета закончилась с?... Подробнее...
|
12-05-2015, 19:55
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Стрельбой закончилось распитие спиртных напитков дву?... Подробнее...
|
8-10-2014, 23:32
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Как сообщает прессслужба ГУВД, конфликт между двумя гр... Подробнее...
|
26-06-2014, 19:08
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В дежурную часть полиции города Аксая поступила инфор?... Подробнее...
|
6-08-2013, 10:01
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
ЧП случилось вечером 5 августа. На одном из рынков в Пер... Подробнее...