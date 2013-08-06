В Ростове на Доватора дорожный конфликт закончился стрельбой



В Ростове дорожный конфликт закончился стрельбой. Инцидент произошел в Советском районе города на улице Доватора около 17 часов 8 января.



Ссора возникла между двумя водителями. Во время перепалки один из них выстрелил в воздух. Как выяснилось, мужчина произвел выстрел из похожей на автомат светошумовой модели, которая стреляет холостыми патронами.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Участников конфликта задержали и доставили в отдел полиции.



В данный момент идет проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

