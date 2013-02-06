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В Ростове из-за ДТП в направлении Северного образовалась огромная пробка

Сегодня, 12:18 |  ROSTOV.RU
В Ростове из-за ДТП в направлении Северного образовалась огромная пробка

В Ростове из-за ДТП на проспекте Нагибина образовалась огромная пробка.

Авария произошла утром 10 января в районе пересечения проспекта с улицей Герасименко. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус «Форд», «Тойота Ленд Крузер» и «Ниссан». От удара «Ниссан» отбросило на отбойник.
- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в донской Госавтоинспекции. - На данный момент известно, что в результате происшествия никто не пострадал, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в данный момент уточняются.

Водители отмечают, что затор в направлении Северного начинается с ЦГБ.

Фото: https://www.instagram.com/p/BPE5Ac2DxSl/

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