В Ростове из-за ДТП в направлении Северного образовалась огромная пробка
Сегодня, 12:18 |
ROSTOV.RU
В Ростове из-за ДТП на проспекте Нагибина образовалась огромная пробка.
Авария произошла утром 10 января в районе пересечения проспекта с улицей Герасименко. По предварительным данным, столкнулись микроавтобус «Форд», «Тойота Ленд Крузер» и «Ниссан». От удара «Ниссан» отбросило на отбойник. - В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, - сообщили в донской Госавтоинспекции. - На данный момент известно, что в результате происшествия никто не пострадал, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в данный момент уточняются.
Водители отмечают, что затор в направлении Северного начинается с ЦГБ. Фото: https://www.instagram.com/p/BPE5Ac2DxSl/
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