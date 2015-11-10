В центре Ростова произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

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21-01-2016, 12:55
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Происшествия-Комментарии
В сеть попало видео ДТП с участием маршрутки, которое произошло в начале пятого вечера 20 января на пересечении проспекта Буденновского и улицы Пушкинской. Подробнее...
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11-01-2016, 20:13
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Происшествия-Новости
В Ростове устанавливаются обстоятельства дорожнотран... Подробнее...
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23-12-2015, 22:01
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Происшествия-Комментарии
В центре Ростова произошла авария с участием общественного транспорта Подробнее...
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10-11-2015, 15:52
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Происшествия-Новости
Очередное массовое дорожнотранспортное происшествие ... Подробнее...