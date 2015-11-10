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В центре Ростова произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

Сегодня, 10:36 |  ROSTOV.RU
В центре Ростова произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей

В центре Ростова произошло массовое ДТП. 2 января на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского столкнулись пять иномарок.

Участниками аварии стали: «Рено Логан», «Дэу Ланос», «Тойота Королла», «Лексус» и «Тойота Лэнд Крузер». Фотографии с места происшествия пользователи выложили в соцсети.

По словам очевидцев, в результате столкновения никто не пострадал. Все транспортные средства получили механические повреждения.

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