В центре Ростова произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей



В центре Ростова произошло массовое ДТП. 2 января на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского столкнулись пять иномарок.



Участниками аварии стали: «Рено Логан», «Дэу Ланос», «Тойота Королла», «Лексус» и «Тойота Лэнд Крузер». Фотографии с места происшествия пользователи выложили в соцсети.



По словам очевидцев, в результате столкновения никто не пострадал. Все транспортные средства получили механические повреждения.

